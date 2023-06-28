Видео меткого выстрела бригада обнародовала в Instagram.

"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

"Есть! Есть! Ты видел? Красава! Пошел вниз с**а! На! На, б***ь! Сдыхай, тварь, сдыхай! Падай, б***ь!" - порадовался меткому выстрелу боец.

Ранее российская армия за сутки потеряла 6 вертолетов и один самолет в результате мятежа вагнеровцев - мятежники сбили все эти авиасредства.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 июня за время полномасштабного российского вторжения ВСУ сбили 314 вражеских самолетов, 308 вертолетов, 3499 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1261 крылатую ракету.