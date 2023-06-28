Бойцы бригады "Эдельвейс" сбили вражеский истребитель Су-25 из ПЗРК "Игла" и показали видео
В среду, 28 июня, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили российский истребитель Су-25
Видео меткого выстрела бригада обнародовала в Instagram.
"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 июня за время полномасштабного российского вторжения ВСУ сбили 314 вражеских самолетов, 308 вертолетов, 3499 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1261 крылатую ракету.
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