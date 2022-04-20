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Бойцы "Азова" озвучили условия, при которых покинут Мариуполь

20 апреля, 2022 среда
21:34
война с Россией

Они не намерены сдаваться в плен, отдавать оружие, оставлять мирных жителей и тела убитых

Условия выхода сил ВСУ с территории завода "Азовсталь" озвучил замкомандира полка "Азов" Святослав Паламарь.

Военные не согласны на сдачу в плен. Но они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, сохраняя личное стрелковое оружие. Еще одно условие – им дадут унести тела погибших.

По словам Паламара, украинские переговорщики Подоляк и Арахамия согласны приехать в Мариуполь, если туда прибудут их российские коллеги Мединский и Слуцкий, чтобы решить вопрос о выходе гарнизона и мирных жителей.

Замкомполк объяснил также, почему гражданские в "Азовстале" не выходят, когда РФ открывает "зеленые" коридоры для них. По его словам, люди боятся обстрелов, которые не прекращаются во время заявленного режима тишины.

Напомним, украинским защитникам Мариуполя российская сторона неоднократно предлагала бросить оружие и выйти из удерживаемой ими территории, однако каждый раз они отказывались это делать.

Россия устроила настоящий террор над мирным населением города, не соглашаясь на прекращение огня и эвакуацию гражданских мариупольцев.

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Мариуполь
Азов
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