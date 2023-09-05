Бойцы 92-й ОШБр уничтожили вражескую технику на $900 тыс. с помощью дронов
На Бахмутском направлении бойцы 92-й ОШБр с помощью дронов ударной роты БПЛА "Ахиллес" поразили технику окупантов общей стоимостью $900 тыс.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Бахмутское направление. Ударная рота БПЛА "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр работает дронами камикадзе. Бойцы поразили две артиллерийские установки 2С9 "Нона-С" и две боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами. "Цена пораженной техники - 900 тысяч долларов", - написал Федоров.
На видео, обнародованном министром, можно увидеть как работу дронов-камикадзе, так и результаты работы, снятые средствами наблюдения.
"Благодарю воинов за работу. Работаем, чтобы дронов по всей линии фронта было больше", - добавил Федоров.
- Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. Он самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага, что исключает человеческий фактор.
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