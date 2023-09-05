Бойцы 92-й ОШБр уничтожили вражескую технику на $900 тыс. с помощью дронов

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Бахмутское направление. Ударная рота БПЛА "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр работает дронами камикадзе. Бойцы поразили две артиллерийские установки 2С9 "Нона-С" и две боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами. "Цена пораженной техники - 900 тысяч долларов", - написал Федоров.

На видео, обнародованном министром, можно увидеть как работу дронов-камикадзе, так и результаты работы, снятые средствами наблюдения.

"Благодарю воинов за работу. Работаем, чтобы дронов по всей линии фронта было больше", - добавил Федоров.