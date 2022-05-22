Бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП
Украинские защитники 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка поделились видео, как уничтожают вражескую боевую машину пехоты
Об этом информирует 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
"Очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера #Орки_welcome_to_Hell – со спецэффектами!
Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП. Зло феерически наказано. Оператору – "Оскара"! Продолжение обязательно будет..." – комментируют видео в пресс-службе.
- Гвардейцы уничтожили технику оккупантов, которые разрушили Павлоградский мост и обстреливали Северодонецк. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, уничтожить гаубицу "Пион" помогли российские пропагандисты, опубликовавшие видео с точным местоположением техники.
- 21 мая на Луганщине оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное