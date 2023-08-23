Бойцы 47-й ОМБр установили украинский флаг в селе Роботино на Мелитопольском направлении

Об этом сообщает пресс-служба бригады, а также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Стяг воины установили на разрушенной россиянами школе в День Государственного флага Украины.

"Исторический день! Воины 47-й отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском. Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного .

Валерий Залужный, в свою очередь, опубликовал видео с флагом и поздравил Украину с миром.