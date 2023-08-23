Бойцы 47-й ОМБр установили украинский флаг в селе Роботино на Мелитопольском направлении
В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении
Об этом сообщает пресс-служба бригады, а также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Стяг воины установили на разрушенной россиянами школе в День Государственного флага Украины.
"Исторический день! Воины 47-й отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском. Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного .
Валерий Залужный, в свою очередь, опубликовал видео с флагом и поздравил Украину с миром.
- 21 августа в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех вблизи Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
- 22 августа в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные имеют успех в направлении Роботино Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
- Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщил, что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
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