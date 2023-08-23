Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Бойцы 47-й ОМБр установили украинский флаг в селе Роботино на Мелитопольском направлении

Бойцы 47-й ОМБр установили украинский флаг в селе Роботино на Мелитопольском направлении

23 августа, 2023 среда
19:44
Война с Россией

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении

Об этом сообщает пресс-служба бригады, а также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Стяг воины установили на разрушенной россиянами школе в День Государственного флага Украины.

"Исторический день! Воины 47-й отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском. Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного .

Валерий Залужный, в свою очередь, опубликовал видео с флагом и поздравил Украину с миром.

  • 21 августа в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех вблизи Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
  • 22 августа в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные имеют успех в направлении Роботино Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
  • Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщил, что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
Запорожская область
Валерий Залужный
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
22 августа, 2023 вторник
РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 августа, 2023 вторник
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
війна проти РФ ЗСУ
23 августа, 2023 среда
ВСУ продолжают наступать в районе Роботиного и продвигаются ко второй линии обороны РФ, - ISW
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.8
    Покупка 37.8
    Продажа 38.66
  • EUR
    Покупка 41.15
    Продажа 42.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
23 августа
21:08
OPINION
Николай Княжицкий
Уступки ради мира, которые могут повлиять на права крымских татар, недопустимы
21:07
Обновлено
В России разбился самолет, в котором мог находиться Пригожин
20:57
Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
20:34
Украина победила Словению и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
20:03
OPINION
Сегодня время нашей благодарности народу
20:00
Зеленский: дипломатам поручено подготовить союз безопасности Черного и Балтийского морей
20:00
Обзор
Победные новости 546-го дня войны: удар по системе ПВО окупантов и захват вертолета рашистов вместе с экипажем
20:00
Украинская независимость: со времен Мазепы и Орлика до попыток России ее [независимость] отобрать
19:51
Новости компаний
Отечественные компании активно внедряют программы реабилитации украинских защитников
19:47
Эксклюзив
Mariupol Reborn: в Днепре открыли Платформу по возрождению Мариуполя после деоккупации
19:25
Интервью
Если вы выжили в аду, то это шанс сделать что-то лучшее, – ветеран и победитель "Игорь Героев" на протезе Роман Кашпур. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:12
Эксклюзив
День флага в Киеве в объективе Еспресо: фоторепортаж Виктории Руденко
19:11
Энергоатом опроверг информацию о закупке перчаток для оккупированной ЗАЭС
18:57
Военные просят дать возможность мобилизовывать больше людей, - Зеленский
18:55
Новый конкурент Tesla: Xiaomi получила разрешение Пекина на производство электрокаров
18:43
В Раде предлагают предоставлять адвокатам отсрочку от мобилизации при определенных условиях
18:37
Зеленский: не меняем территории на членство в каком-либо союзе
18:32
Партнерский материал
Сотни тонн гуманитарки: как полномасштабная война повлияла на работу Торговой группы "АРС"
18:23
Тестирование услуг в Дии для моряков завершено. Как воспользоваться
18:18
Российские авиакомпании получили запчастей по меньшей мере на $1,2 млрд в обход санкций, - Reuters
18:03
OPINION
В чем суть разочарованности — в претензии военным, что не навоевали обещанного?
17:28
Поддержка энергетики Украины: Британия предоставила 200 млн фунтов и 750 тонн оборудования, в Киев прибыл профильный чиновник
17:16
Аграрии собрали уже 38 тыс. тонн арбузов: больше всего – на Одесчине
16:50
Россияне держат в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
16:48
Верховная Рада
Верховная Рада возобновила обязательную отчетность партий
16:47
ElevenLabs запустила платформу на основе ИИ для создания синтетических голосов. Подробности
16:41
электроэнергиия
Украина 22 августа обновила рекорд объемов аварийной помощи по энергосистемам Румынии и Польши
16:32
Норвегия обвинила Meta в нарушении правил конфиденциальности
16:32
Более 80 городов 32 стран мира. Украинцы проведут демонстрации в рамках всемирной кампании ко Дню Независимости #IndependenceInMyHeart
16:21
После катастрофы миссии "Луна-25" РФ вывела на орбиту корабль "Прогресс МС-24"
16:21
Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS, - Науседа
16:05
Эксклюзив
Офицер Нацгвардии Украины: на восточном фронте враг давит на Белогоровку и Серебрянское лесничество
16:04
Индийский модуль Chandrayaan-3 успешно сел на Луну
16:03
Обновлено
Ночью РФ ударила по зернохранилищу и грузовому комплексу на Одесчине: уничтожены 13 тыс. тонн зерна
16:01
OPINION
Почему уволили Суровикина? Кто будет ответственен за осенние обстрелы
15:57
Обновлено
Пункты пропуска, транзит продовольствия, мост через Днестр: Зеленский и Шмігаль встретились с премьером Молдовы
15:42
В Черном море ВСУ подбили российский военный самолет
15:39
Обновлено
Президенты Литвы, Португалии и делегация из Боснии и Герцеговины прибыли в Украину
15:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:26
Россияне продолжают распространять серию фейков о похищении детей и продаже человеческих органов из Украины в Европу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV