Бойцы 35 ОМБр показали, как из "стугны" уничтожили танк оккупантов на Херсонщине
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского опубликовали видео, как они из "стугны" уничтожили танк оккупантов на Херсонщине
Об этом сообщили на Facebook странице 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского
Противотанкисты Одесской бригады морской пехоты ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк на Херсонском направлении.
"Пока вы читаете этот текст, Остроградцы следят за новой враждебной целью, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", — говорится в сообщении защитников.
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