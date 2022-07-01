Бойцы 35 ОМБр показали, как из "стугны" уничтожили танк оккупантов на Херсонщине

Об этом сообщили на Facebook странице 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского

Противотанкисты Одесской бригады морской пехоты ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк на Херсонском направлении.

"Пока вы читаете этот текст, Остроградцы следят за новой враждебной целью, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", — говорится в сообщении защитников.

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