Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен командира российского добробата "Алга"
На Бахмутском направлении третья штурмовая бригада взяла в плен командира добровольческого батальона "Алга" российской армии
Об этом информирует пресс-служба .
В плен украинских воинов попал командир добровольческого батальона "Алга" 72-й ОМСБр РФ, полковник с позывным Ява. Он рассказал, что на Бахмутском направлении около 120 подчиненных оккупантов.
Враг комментирует состояние своего подразделения: "Здесь пи*да сколько полегло".
Фото: Скрин видео 3-й ОШБр
"Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", – написали штурмовики.
В 3-й ОШБр добавили, что полное видео боев будет обнародовано позже, а часть уже доступна .
Фото: Скрин видео 3-й ОШБр
- В утренней сводке 9 октября Генштаб ВСУ сообщил , что силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском. За сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. В то же время оккупанты потеряли еще 350 своих солдат.
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