Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен командира российского добробата "Алга"

Об этом информирует пресс-служба .

В плен украинских воинов попал командир добровольческого батальона "Алга" 72-й ОМСБр РФ, полковник с позывным Ява. Он рассказал, что на Бахмутском направлении около 120 подчиненных оккупантов.

Враг комментирует состояние своего подразделения: "Здесь пи*да сколько полегло".

Фото: Скрин видео 3-й ОШБр

"Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", – написали штурмовики.

В 3-й ОШБр добавили, что полное видео боев будет обнародовано позже, а часть уже доступна .

Фото: Скрин видео 3-й ОШБр