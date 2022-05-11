Бойцы 122-й Одесской ТРО создали патриотический клип "Играй!"
Бойцы 122-й Одесской ТРО записали патриотическую песню и клип "Играй!"
Песню опубликовало на своей странице в Facebook оперативное командование Юг.
Как отмечают в бригаде, написали и спродюсировали ее бойцы Александр Решетар и Владимир Нагорный.
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