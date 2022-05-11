Песню опубликовало на своей странице в Facebook оперативное командование Юг.

Как отмечают в бригаде, написали и спродюсировали ее бойцы Александр Решетар и Владимир Нагорный.

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ со "Stinger" сбили российский ударный вертолет Ми-24. Видео.