Бойцов Территориальной обороны нужно обучить и обеспечить всем необходимым, а не просто бросать под "грады", - Николай Княжицкий

Политик высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Недавно я посещал своих знакомых из Территориальной обороны, которые не ожидали, что их отправят на фронт. Они готовы служить, они не дезертиры, но они не умеют – совершенно не обучены. А сейчас все формирования ТрО бросили на Восток Украины и поставили на первую или вторую линию обороны. Многие из этих людей погибают, ведь все, что у них есть, - это автоматы. Проблема в том, что они не прошли соответствующую выучку. От людей, которые сидят в лесу и могут погибнуть от "градов", поэтому что не знают, как грамотно окопаться - большой помощи не будет", - отметил Княжицкий.

Нардеп добавил, что если бойцы ВСУ обучены и часть их имеет боевой опыт, то Силы территориальной обороны формировались из простых украинцев, готовых встать на защиту Украины.

"Если бойцы в кадровых частях Вооруженных сил постоянно проходили обучение и были готовы к боевым действиям, то в ТрО пошли люди всех возрастов и разных профессий. Но это украинцы, это достойные граждане, которые готовы защищать свою Родину. Эта проблема существует. Многие бойцы Территориальной обороны больны, они не проходили медкомиссии. Мы должны искать этот баланс - чтобы поддержать сильную армию и защитить жизнь обычных украинцев", - отметил Николай Княжицкий.

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащими Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, участвующих в национальном сопротивлении.

3 мая 2022 года Верховная Рада приняла изменения в закон, позволяющие Территориальной обороне выполнять задачи в зоне ведения боевых действий .

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