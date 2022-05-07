Бойцов Территориальной обороны нужно обучить и обеспечить всем необходимым, а не просто бросать под "грады", - Николай Княжицкий
Народный депутат от Европейской солидарности Николай Княжицкий считает, что бойцов Территориальной обороны сначала нужно научить боевому делу и обеспечить всем необходимым, а не просто бросать в лес под "грады"
Политик высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Недавно я посещал своих знакомых из Территориальной обороны, которые не ожидали, что их отправят на фронт. Они готовы служить, они не дезертиры, но они не умеют – совершенно не обучены. А сейчас все формирования ТрО бросили на Восток Украины и поставили на первую или вторую линию обороны. Многие из этих людей погибают, ведь все, что у них есть, - это автоматы. Проблема в том, что они не прошли соответствующую выучку. От людей, которые сидят в лесу и могут погибнуть от "градов", поэтому что не знают, как грамотно окопаться - большой помощи не будет", - отметил Княжицкий.
Нардеп добавил, что если бойцы ВСУ обучены и часть их имеет боевой опыт, то Силы территориальной обороны формировались из простых украинцев, готовых встать на защиту Украины.
"Если бойцы в кадровых частях Вооруженных сил постоянно проходили обучение и были готовы к боевым действиям, то в ТрО пошли люди всех возрастов и разных профессий. Но это украинцы, это достойные граждане, которые готовы защищать свою Родину. Эта проблема существует. Многие бойцы Территориальной обороны больны, они не проходили медкомиссии. Мы должны искать этот баланс - чтобы поддержать сильную армию и защитить жизнь обычных украинцев", - отметил Николай Княжицкий.
- Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащими Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, участвующих в национальном сопротивлении.
- 3 мая 2022 года Верховная Рада приняла изменения в закон, позволяющие Территориальной обороне выполнять задачи в зоне ведения боевых действий .
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