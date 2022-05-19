Бойцов Азовстали, покинувших завод, регистрирует Международный комитет Красного Креста
Международный комитет Красного Креста регистрирует сотни военных, покидающих завод "Азовсталь" в Мариуполе
Об этом говорится на сайте МККК.
"Процесс регистрации, способствовавший МККК, охватывает заполнение формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто был захвачен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями , – говорится в сообщении.
Отмечается, что Красный Крест не перевозит военных в места содержания, а лишь фиксирует личные данные.
"Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кого взяли в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", - пишут в организации.
- Напомним, институт исследования войны предположил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.
- Позже главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил, что судьбу эвакуированных из Азовстали военных будет решать суд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное