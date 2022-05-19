Бойцов Азовстали, покинувших завод, регистрирует Международный комитет Красного Креста

Об этом говорится на сайте МККК.

"Процесс регистрации, способствовавший МККК, охватывает заполнение формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто был захвачен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями , – говорится в сообщении.

Отмечается, что Красный Крест не перевозит военных в места содержания, а лишь фиксирует личные данные.

"Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кого взяли в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", - пишут в организации.

Напомним, институт исследования войны предположил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.

Позже главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил, что судьбу эвакуированных из Азовстали военных будет решать суд.