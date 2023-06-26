Соответствующая речь транслировалась на официальных ресурсах Кремля.

Он заявил, что вагнеровцы могут действовать по одному из следующих вариантов: присоединиться к структурам минобороны РФ, поехать вместе с другими членами ЧВК в Беларусь или вернуться к своим родным. Путин подчеркнул, что "выполнит свое обещание".

"Спасибо тем солдатам и командирам Вагнера, которые приняли решение не идти на братоубийство и остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продлить службу России, подписав контракт с МО РФ или другими силовыми органами. Или вы можете вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — может пойти в Беларусь. Данное мной обещание будет выполнено. Выбор за каждым из вас", - сказал Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что "вооруженный мятеж в любом случае был бы остановлен".

"Организаторы мятежа, несмотря на потерю адекватности, не могли этого не понимать. Они все понимали, что идут на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе", - сказал российский диктатор.

Кроме того, он заявил, что наемников "использовали в темную" и что большинство из них остаются патриотами России. В своей речи Путин назвал временно оккупированные территории Украины "Новороссией".

"Большинство командиров и патриотов ЧВК Вагнер это также патриоты России. Они доказали это, освобождая Донбасс и Новороссию. Их пытались использовать "втемную", против своих братьев по оружию", - сказал президент РФ.