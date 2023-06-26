"Бойцев использовали в темную": Путин предложил вагнеровцам три варианта действий по выбору
В понедельник, 26 июня, Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий
Соответствующая речь транслировалась на официальных ресурсах Кремля.
Он заявил, что вагнеровцы могут действовать по одному из следующих вариантов: присоединиться к структурам минобороны РФ, поехать вместе с другими членами ЧВК в Беларусь или вернуться к своим родным. Путин подчеркнул, что "выполнит свое обещание".
"Спасибо тем солдатам и командирам Вагнера, которые приняли решение не идти на братоубийство и остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продлить службу России, подписав контракт с МО РФ или другими силовыми органами. Или вы можете вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — может пойти в Беларусь. Данное мной обещание будет выполнено. Выбор за каждым из вас", - сказал Путин.
Президент РФ также подчеркнул, что "вооруженный мятеж в любом случае был бы остановлен".
"Организаторы мятежа, несмотря на потерю адекватности, не могли этого не понимать. Они все понимали, что идут на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе", - сказал российский диктатор.
Кроме того, он заявил, что наемников "использовали в темную" и что большинство из них остаются патриотами России. В своей речи Путин назвал временно оккупированные территории Украины "Новороссией".
"Большинство командиров и патриотов ЧВК Вагнер это также патриоты России. Они доказали это, освобождая Донбасс и Новороссию. Их пытались использовать "втемную", против своих братьев по оружию", - сказал президент РФ.
- Сам Евгений Пригожин 26 июня заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку ЧВК Вагнера "не хотела проливать много крови".
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