Бойцам UFC, которые вакцинировались "Спутником V", запретили драться в США
UFC будет допускать к своим американским турнирам только бойцов, которые сделали прививку от коронавируса одобренными ВОЗ и США вакцинами
Об этом сообщает BJPenn .
UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) проинформировал бойцов из других стран, что с 8 ноября их не пустят в США, если они не будут полностью вакцинированы.
С этой даты иностранные граждане, путешествующие в США, обязаны пройти полную вакцинацию. Также они имеют перед вылетом в США предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный в течение трех дней до посадки на рейс.
Бойцам необходимо вакцинироваться одной из семи вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения и Соединенными Штатами. Российская вакцина "Спутник V" не входит в этот список.
- Напомним, 15 октября стало известно, что в США с 8 ноября отменят ограничения на поездки в страну для вакцинированных иностранцев.
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