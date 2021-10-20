Бойцам UFC, которые вакцинировались "Спутником V", запретили драться в США

Об этом сообщает BJPenn .

UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) проинформировал бойцов из других стран, что с 8 ноября их не пустят в США, если они не будут полностью вакцинированы.

С этой даты иностранные граждане, путешествующие в США, обязаны пройти полную вакцинацию. Также они имеют перед вылетом в США предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный в течение трех дней до посадки на рейс.

Бойцам необходимо вакцинироваться одной из семи вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения и Соединенными Штатами. Российская вакцина "Спутник V" не входит в этот список.