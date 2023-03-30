"Бойтесь!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебедь пригрозил Зеленскому из-за выселения из Лавры
Бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел "Мерседес" Лебедь записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на видео, снятое Лебедем.
"Говорю вам господин президент, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Горе вам, бойтесь", - заявил Павел "Мерседес" Лебедь
- 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 20 марта члены Священного Синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.
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- 28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
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