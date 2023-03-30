"Бойтесь!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебедь пригрозил Зеленскому из-за выселения из Лавры

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на видео, снятое Лебедем.

"Говорю вам господин президент, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Горе вам, бойтесь", - заявил Павел "Мерседес" Лебедь