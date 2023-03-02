"Бойтесь своих партизан": Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам в РФ
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам в РФ и посоветовал российскому руководству бояться своих партизан
Об этом он написал в Twitter .
"История об украинских ДРГ в РФ – это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы через год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность", - заявил Подоляк.
"Между тем партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - добавил он.
- Ранее в России заявили об "украинской ДРГ" в Брянской области.
- 28 февраля раздались взрывы в российском Ейске.
- В российском городе Туапсе 28 февраля произошел пожар на нефтебазе Роснефти, местные жители жаловались на взрывы.
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