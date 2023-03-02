Об этом он написал в Twitter .

"История об украинских ДРГ в РФ – это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы через год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность", - заявил Подоляк.

"Между тем партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - добавил он.