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OPINION

Бойко – недобиток Януковича, Медведчука и Путина

Сергей Руденко
31 июля, 2023 понедельник
14:04
Мнение Сергей Руденко

У Юрия Бойко есть уникальная способность: при любой власти в Украине оставаться своим — от Кучмы до времен Зеленского

Ни уголовные дела, возбужденные против него, ни махинации, в которых он участвовал, ни пребывание во вражеской ОПЗЖ и откровенно жополизание россиян, как оказалось, не способны высадить Бойко из украинского политического экспресса.

С одной стороны, он — бывший соратник Януковича, Медведчука, Рабиновича, кум Фирташа, который на газовых сделках и схемах съел зубы.

С другой — человек, до сих пор влияющий на украинскую политику, имеет допуск к государственным тайнам, голосует в Раде за законы, по которым все мы живем, и имеет долю в облэнерго.

Почему Бойко, который в 2019 году летал в Москву и получал благословения на президентские выборы (на которых, кстати, занял 4-е место), до сих пор не получил подозрения в государственной измене для меня остается загадкой.

Напомню 10 фактов из жизни Юрия Бойко

1. С февраля 2002 по март 2005 год - председатель НАК "Нафтогаз Украины". Юрий Бойко говорит, что на этот пост его порекомендовал тогдашний вице-премьер Олег Дубина. С августа 2003 – первый заместитель министра топлива и энергетики в правительстве Януковича. Дважды являлся министром топлива и энергетики. В последнем правительстве Николая Азарова – вице-премьер-министр по вопросам топливно-энергетического комплекса и угольной промышленности.

2. В 2004 году президент Кучма наградил Юрия Бойко званием "Герой Украины". На его лацкане, как и при Кучме, и теперь сияет золотая звезда. Хотя какой черт он — герой. На фоне настоящих героев Бойко – политическая моль.

3. Был членом партии "Трудовая Украина", которую возглавлял Сергей Тигипко. На парламентских выборах 2006 года Юрий Бойко баллотировался в Верховную Раду по списку оппозиционного блока "Не так!" (№5). Это тот же блок, который вел к власти соратников Медведчука. Дважды избирался в Верховную Раду по списку Партии регионов. На досрочных парламентских выборах 2014 года шел во главе списка "Оппозиционный блок" (№1). На выборах 2019-го – один из лидеров "ОПЗЖ".

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4. В ноябре 2018 года Юрий Бойко вместе с Вадимом Рабиновичем объявил о намерении создать партию "Оппозиционная платформа "За жизнь". Этот союз положил начало расколу в "Оппблоке" на два лагеря – те, кто поддерживает Рината Ахметова и тех, кого поддерживает Фирташа -Левочкина. К последней группе и относится Юрий Бойко.

5. В 2005 году тогдашний глава СБУ Александр Турчинов заявил, что его ведомство расследует уголовное дело по факту нанесения Украине миллиардного ущерба из-за мошеннической схемы поставки туркменского газа через посредство фиктивной фирмы EURAL TG, согласованной с "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Тогда же премьер Юлия Тимошенко обвинила бывшее руководство "Нафтогаза Украины" в причастности к истории с "исчезновением" 8 млрд куб. м газа "Газпрома" зимой 2004-2005 года.

Юрий Бойко сразу опроверг свою причастность к этой схеме. При этом его однопартийцы заявили, что власти, таким образом, пытаются вернуть на рынок структуры, ранее работавшие с Павлом Лазаренко.

После отставки Турчинова с поста главы СБУ об этом деле публично больше не упоминалось.

6. В мае 2005 года Министерство юстиции США завершило расследование по RosUkrEnergo. Среди его владельцев американцы назвали Юрия Бойко и российского предпринимателя Семена Могилевича. В октябре 2006 года Юлия Тимошенко в эфире "1+1" продемонстрировала документы, якобы свидетельствующие о причастности Бойко к созданию компании RosUkrEnergo AG - посредника, продававшего российский газ в Украине.

7. В апреле 2011 года дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины" - "Черноморнефтегаз" приобрело за $400 млн у британской фирмы-"прокладки" морскую буровую установку. В тендере приняли участие всего две фирмы. Их номинальными владельцами были латышский подставной юрист и латышский бомж. Переплата составила около $150 млн. Через полгода "ЧНФ" приобрела вторую установку. Тоже за $400 млн и с такой же переплатой. На этот раз продавцом выступило предприятие "Рижская корабль".

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Эту аферу в СМИ назвали "вышками Бойко". Однако ГПУ так и не удалось доказать о причастности Юрия Бойко к этой сфере. Ведомство Юрия Луценко обвинило в причастности к этому делу экс-главу "Нафтогаза Украины" Павла Бакулина, беглого президента Виктора Януковича и его окружения.

8. Является большим поклонником РПЦ в Украине. 29 июля 2018 года был одним из руководителей "крестного шествия" духовенства российской церкви в Киеве, посвященного 1030-летию Крещения Руси.

9. Весной 2019 года, в канун президентских выборов, Бойко летал в Москву при поддержке Кремля. 4 года назад на выборах президента он занял четвертое место.

Летом того же года лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Рабинович снова посетили Москву, где встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководством российской нефтегазовой компании "Газпром".

10. 21 апреля 2022 года после роспуска фракции ОПЗЖ в Раде стал во главе образовавшейся депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", созданной из бывших членов ОПЗЖ.

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Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий

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