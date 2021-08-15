Бойко, Хорошковский, Цушко, Калетник, братья Литвины, Лавринович. Чиновники времен Януковича должны появиться завтра на допрос в СБУ
На понедельник, 16 августа 2021 года, целый ряд должностных лиц времен правления Виктора Януковича ожидают допросы в Службе безопасности Украины
Об этом можно узнать из раздела "Повестки" официального сайта ведомства, передает Еспресо.TV .
Необходимо явиться:
экс-министру финансов Ярошенко Федору Алексеевичу,
экс-нардепу от Партии регионов Шпенову Дмитрию Юрьевичу,
экс-министру экономики, экс-главе Антимонопольного комитета Цушко Василий Петрович,
экс-главе Службы безопасности Украины Хорошковскому Валерию Ивановичу,
экс-главе Верховной Рады Литвину Владимиру Михайловичу
экс-главе Государственной пограничной службы Литвину Николаю Михайловичу, брату Владимира Литвина,
экс-министру юстиции Лавриновичу Александру Владимировичу,
экс-депутату от Партии регионов Ковалевой Юлии Викторовне,
экс-главе Государственной таможенной службы Калетнику Игорю Григорьевичу.
По каждому случаю прилагается копия повестки.
Эти лица будут допрашивать в статусе свидетелей.
В случае неявки предусмотрена ответственность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное