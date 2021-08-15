Бойко, Хорошковский, Цушко, Калетник, братья Литвины, Лавринович. Чиновники времен Януковича должны появиться завтра на допрос в СБУ

Об этом можно узнать из раздела "Повестки" официального сайта ведомства, передает Еспресо.TV .



Необходимо явиться:



экс-министру финансов Ярошенко Федору Алексеевичу,



экс-нардепу от Партии регионов Шпенову Дмитрию Юрьевичу,



экс-министру экономики, экс-главе Антимонопольного комитета Цушко Василий Петрович,



экс-главе Службы безопасности Украины Хорошковскому Валерию Ивановичу,



экс-главе Верховной Рады Литвину Владимиру Михайловичу



экс-главе Государственной пограничной службы Литвину Николаю Михайловичу, брату Владимира Литвина,



экс-министру юстиции Лавриновичу Александру Владимировичу,



экс-депутату от Партии регионов Ковалевой Юлии Викторовне,



экс-главе Государственной таможенной службы Калетнику Игорю Григорьевичу.



По каждому случаю прилагается копия повестки.



Эти лица будут допрашивать в статусе свидетелей.



В случае неявки предусмотрена ответственность.





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