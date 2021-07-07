Бойко и Тимошенко приняли участие в саммите к 100-летию Коммунистической партии Китая
Лидеры "Батькивщины" и ОПЗЖ - Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - приняли участие в форуме к 100-летию Коммунистической партии Китая
Об этом сообщает Радио Свобода .
По сообщению китайского ресурса China.org.cn, Тимошенко отметила, что "для достижения цели устойчивого развития необходим диалог".
"Китай с помощью дальнейшей реализации политики реформ и открытости и развития инициативы "Пояс и путь" придаст импульс экономическому развитию других стран", - сказала Тимошенко.
Сайт ОПЗЖ цитирует Бойко: "У нас есть колоссальные перспективы для увеличения присутствия украинских товаров на китайском рынке, но сегодняшняя власть этого не понимает, о чем свидетельствуют провальные проекты сотрудничества с Китаем".
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