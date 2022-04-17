Боятся смерти в Украине и репрессий в РФ: у российских генералов нет единого мнения относительно наступления на Донбассе, - Буданов
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что среди генералитета в России нет согласия по поводу наступлений
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает УП.
"На самом деле россияне готовятся к решающей для них битве (на Донбассе, - ред.) они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, "выигрыш" у России в этой "спецоперации". Они спешат к, скажем так, Пасхе (24 апреля - ред.)", - добавил Буданов.
Он заверил, что у российских оккупантов ничего у них не получится и Украина будет отстояна.
"Возможны определенные тактические победы (российских оккупантов – ред.). У нас некоторые поселки переходят из рук в руки по два-три раза в сутки. У российского генералитета нет "однородности" исключительно по одной причине – на данном этапе, точно подтверждено об уничтожении 8 генералов (вооруженных сил РФ, - ред.) И этот фактор на самом деле пугает очень многих из них", - сказал руководитель разведки.
Глава ГУР МО добавил, что они также опасаются испытать репрессии в случае неудач.
Буданов сказал, что у разведки нет данных об уменьшении группировки российских оккупантов в Мариуполе.
По его словам, у украинской разведки есть данные, что у россиян исчерпываются запасы высокоточных ракет. В то же время из-за санкций нет возможности наладить производство.
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