Боятся смерти в Украине и репрессий в РФ: у российских генералов нет единого мнения относительно наступления на Донбассе, - Буданов

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает УП.



"На самом деле россияне готовятся к решающей для них битве (на Донбассе, - ред.) они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, "выигрыш" у России в этой "спецоперации". Они спешат к, скажем так, Пасхе (24 апреля - ред.)", - добавил Буданов.



Он заверил, что у российских оккупантов ничего у них не получится и Украина будет отстояна.



"Возможны определенные тактические победы (российских оккупантов – ред.). У нас некоторые поселки переходят из рук в руки по два-три раза в сутки. У российского генералитета нет "однородности" исключительно по одной причине – на данном этапе, точно подтверждено об уничтожении 8 генералов (вооруженных сил РФ, - ред.) И этот фактор на самом деле пугает очень многих из них", - сказал руководитель разведки.

Глава ГУР МО добавил, что они также опасаются испытать репрессии в случае неудач.

Буданов сказал, что у разведки нет данных об уменьшении группировки российских оккупантов в Мариуполе.



По его словам, у украинской разведки есть данные, что у россиян исчерпываются запасы высокоточных ракет. В то же время из-за санкций нет возможности наладить производство.

16 апреля на Серафимовском кладбище, расположенном в российском городе Петербург, похоронили заместителя командующего 8-й армией РФ, генерал-майора Владимира Фролова.

ВСУуничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.