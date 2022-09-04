Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты массово меняют номера на украинские и смывают свастики со своих невоенных автомобилей. По крайней мере, живущие за городом. Русня боится. И это верно. Есть чего. Возмездие уже рядом", - подчеркнул он.

29 августа в Мариуполе украинские партизаны взорвали патруль российских захватчиков.

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