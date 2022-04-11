Боятся диверсий: россияне готовятся к партизанской войне в приграничных с Украиной областях, - Минобороны
Российское министерство транспорта отдало приказ повысить меры безопасности в пограничных с Украиной Ростовской области и Краснодарском крае, поскольку боится диверсий на железной дороге
Об этом сообщило Главное управление Минобороны Украины в Телеграм, опубликовав соответствующий документ российского оборонного ведомства.
"Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края", - отметили в Минобороны Украины .
Россия вводила контрдиверсионные меры на своей железной дороге в начале агрессии против Украины, но они действовали лишь короткое время – агрессор рассчитывал на блиц-криг. Когда же "план А" провалился, такие меры постоянно продлевают из-за угрозы диверсий от так называемых рельсовых партизан.
В Минобороны Украины разъясняют, что недавние взрывы близ Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах. Этим положено начало партизанской войне и перенесению боевых действий на территорию РФ.
Следовательно, "рельсовые партизаны" целенаправленно выводят из строя российское железнодорожное сообщение с Украиной. Это усложняет доставку подкрепления в зону боевых действий.
- Напомним, белорусские партизаны останавливают российские поезда и уничтожают технику оккупантов.
- РФ перемещает войска в Белгородскую и Воронежскую области для перегруппировки и завершает восстановление боеспособности в Брянской и Курской областях.
- Разорвавшаяся под Белгородом ракета прилетела из России, а не из Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.89
- Актуальное
- Важное