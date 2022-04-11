Боятся диверсий: россияне готовятся к партизанской войне в приграничных с Украиной областях, - Минобороны

Об этом сообщило Главное управление Минобороны Украины в Телеграм, опубликовав соответствующий документ российского оборонного ведомства.



"Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края", - отметили в Минобороны Украины .



Россия вводила контрдиверсионные меры на своей железной дороге в начале агрессии против Украины, но они действовали лишь короткое время – агрессор рассчитывал на блиц-криг. Когда же "план А" провалился, такие меры постоянно продлевают из-за угрозы диверсий от так называемых рельсовых партизан.



В Минобороны Украины разъясняют, что недавние взрывы близ Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах. Этим положено начало партизанской войне и перенесению боевых действий на территорию РФ.



Следовательно, "рельсовые партизаны" целенаправленно выводят из строя российское железнодорожное сообщение с Украиной. Это усложняет доставку подкрепления в зону боевых действий.

Напомним, белорусские партизаны останавливают российские поезда и уничтожают технику оккупантов.

РФ перемещает войска в Белгородскую и Воронежскую области для перегруппировки и завершает восстановление боеспособности в Брянской и Курской областях.

Разорвавшаяся под Белгородом ракета прилетела из России, а не из Украины.

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