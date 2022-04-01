Боятся дефицита: в Германии вырос спрос на муку и масло из-за войны России в Украине
Федеральное статистическое управление Германии зафиксировало всплеск спроса на растительное масло и муку, это объясняют войной в Украине, которая является одним из мировых лидеров в экспорте этих продуктов
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Spiegel .
Как свидетельствует информация федерального статистического управления Германии, розничные продажи масла за неделю с 7 по 13 марта были более чем вдвое выше (123%), чем в сентябре 2021 года.
А что касается муки, то ее продажи выросли втрое – на 206%.
Всплеск спроса на растительное масло и муку в Германии объясняется войной в Украине, которая является значительным мировым игроком на мировом рынке пищевого масла, особенно подсолнечного, а также зерна.
Напомним, на 31 марта уже в 20 областях Украины началась посевная кампания. В это время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах.
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