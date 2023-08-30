"Боятся давать оружие": в Херсонском облсовете рассказали, почему оккупантам не удалась принудительная мобилизация жителей ВОТ
Массовой мобилизации на Херсонщине не происходит из-за двух факторов: страх оккупантов перед реакцией населения и низкий уровень паспортизации из-за тихого сопротивления людей
Об этом в интервью Укринформу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Юридически оккупанты не могут проводить мобилизацию, если человек не получил паспорт РФ, почему мы и говорили с самого начала, что этот паспорт представляет значительную угрозу прежде всего для мужчин призывного возраста. Почему, на мой взгляд, пока нет массовой мобилизации? Во-первых, они чувствуют настоящее настроение людей и боятся давать херсонцам оружие. А, во-вторых, уровень паспортизации был очень низким из-за тихого сопротивления населения, люди из-под палки брали паспорта. Но это лишь вопрос времени, когда они проведут такую принудительную мобилизацию", – заявил Соболевский.
Представитель облсовета рассказал о случаях, когда получившие российские паспорта жители Херсонщины попадали в плен к оккупантам на территории РФ и не могли вернуться домой. Они рискуют стать солдатами вражеской армии.
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Соболевский упомянул и о "добровольческом батальоне имени Маргелова", который создали оккупанты годом ранее: "Он используется сейчас исключительно в пропагандистских целях. По моей информации, он не участвует в боевых действиях, потому что не укомплектован. Он бутафорский, на бумаге существует - определенное количество коллаборантов набрали и смогли сделать картинку, но их совсем немного и очень сомнительна боеспособность и этих людей, и в общем, того "подразделения".
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