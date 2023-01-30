"Боятся, что в селах их просто поубивают": мэр Федоров о ввезенных в Мелитополь полицейских из РФ
Ввезенные во временно захваченный Мелитополь Запорожской области 800 полицейских из РФ боятся сил сопротивления, а "кадыровцы" контролируют местные "суды" и "прокуратуру"
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Знаком является то, что их не развезли по городам и селам. Они все живут на временно оккупированной Мелитопольщине. Днем разъезжаются по временно оккупированным населенным пунктам, но ночью снова собираются на Мелитопольщине, потому что боятся сил сопротивления, того, что в селах их просто поубивают", - заметил Федоров.
В частности он отметил, что новые партии "гауляйтеров" и "гастролеров" РФ должны завозить из-за сверхнизкой коллаборации жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.
Кроме этого, он также сообщил, что россияне начали "узаконивать" тюрьмы и застенки на временно оккупированных территориях. "Гауляйтерами" издан указ о легализации 28 тюрем, из которых три – в Запорожской области.
"Если раньше мы говорили, что только на территории временно оккупированного Мелитополя есть по меньшей мере пять пыточных, то часть из них рашисты уже "легализовали", - отметил мэр.
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Отвечая на вопрос о роли так называемых кадыровцев во временно захваченном Мелитополе, Федоров сообщил, что, кроме них, в РФ мало желающих ехать на оккупированные украинские земли. Подчиненные же главе Чечни Рамзану Кадырову кадры активно едут сюда, беря под контроль не только военную ситуацию и мародерство, но и созданные оккупационными "властями" так называемые суды и прокуратуры.
"Также мы видели, что месяц назад на оккупированную территорию Запорожской области приезжал очередной "смотрящий" Армен Саркисян, назначенный "куратором" тюрем и заключенных на ВОТ", - добавил Федоров.
- Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в Кремле издали приказ о создании на временно оккупированных территориях 28 тюрем, из них 2 – исправительные колонии, а также колония-поселение.
- Также он сообщил, что российские террористы активно зомбируют украинских детей на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- Напомним: 28 января стало известно, что по данным мэра Мелитополя, оккупанты привезли на Запорожье 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края.
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