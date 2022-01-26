"Боятся, что от их оружия будут гибнуть солдаты РФ": Германия хочет спрятать свою позицию о непредоставлении вооружения Украине по решению НАТО, - политаналитик

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"НАТО не принимало такого решения и каждое национальное государство имеет право принимать это решение (о поставках оружия Украине, - ред.) самостоятельно. Члены НАТО не делегируют свой суверенитет высшим органам, они участвуют в принятии какого-либо решения. Это ЕС, где есть Европарламент и Еврокомиссия. В НАТО все решения принимаются за одним столом, где есть все участники и каждый из них имеет право вето на это решение. То решение, которое предлагают немцы - оно не принималось", - сказал Горбач.



По его мнению, "немецкое руководство хотело бы спрятаться за этим общим решением, чтобы скрыть свою собственную позицию, потому что в Германии сейчас происходит большая переоценка ценностей".



"Очень сильно давит общество, эксперты и союзники, как по НАТО, так и по ЕС. Их позиция изменяется по притворной нейтральности и риторическому осуждению, к тому, что они должны оказывать Украине какую-то военную помощь", - добавил эксперт.



По словам Горбача, Украина из-за давления на Германию заставляет ее изменить свое позиционирование в российско-украинской войне.



"Мы заставляем стать Германию на сторону жертвы российской агрессии, то есть Украины, а не притворяться, что эта история к которой они не имеют никакого морального отношения. Немцы боятся, что от их оружия, даже не их руками, будут гибнуть какие-то российские солдаты. Но если эти российские солдаты – агрессоры и от их российского оружия гибнут украинские граждане, то немцы на это закрывают глаза", - подытожил он.



Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО.