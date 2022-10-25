Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Мы потеряли уже очень много, потому что боями разной интенсивности охвачено почти 20% лесов Украины, а это площадь около 3 млн га. Предварительная оценка убытков составляет 19,5 млрд грн, включая убытки от потери лесов и имущества лесохозяйственных предприятий. Это чрезвычайно большие масштабы, которые до конца неоценены, потому что есть ряд территорий, на которые мы до сих пор не можем зайти", - сообщил глава Гослесагентства.



Юрий Болоховец отметил, что со временем эти потери будут исправлены, потому что уже идет активная работа.



"Программа президента Украины "Зеленая страна", по высадке миллиарда деревьев, не прекращается даже во время войны. Также строятся и открываются современные лесосеменные центры. Недавно в Житомирской области заработал один из таких центров, который будет давать качественный садовый материал по европейским требованиям. Будем восстанавливать леса", - подчеркнул Болоховец .

Ранее Тернопольская областная прокуратура сообщила об убытках на миллион из-за деятельности лесной банды на Тернопольщине, которая вырубала деревья и продавала их "налево"

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