"Боялись России": экс-советник Порошенко рассказал, как один из лидеров ЕС отговаривал Яценюка от Соглашения об ассоциации
Некоторые страны Евросоюза после Революции Достоинства не хотели подписывать с Украиной Соглашение об ассоциации, боясь реакции России
Об этом в интервью ЕП рассказал дипомат Константин Елисеев.
Елисеев заявил, что западные партнеры "всегда действовали и будут действовать с оглядкой на Россию" в контексте нежелание НАТО предоставлять Украине План действий для членства.
"Когда весь мир переживал за Небесную сотню, весь мир был просто в восторге от Майдана, от патриотизма, от европейскости украинцев, официально, в последний момент они пытались давать задний ход", - отметил Елисеев.
По его словам, этот произошло во время первого визита тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в Брюссель.
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"В кулуарах встречает один ведущий лидер, лидер ЕС. И говорит: "Господин Арсений, я хочу с вами поговорить". И партнеры нам говорят: "А давайте, не станем подписывать Соглашение об ассоциации". Я такого Арсения Петровича никогда в жизни не видел, я думал, что он сейчас взорвется. Он побагровел, но успокоился и спрашивает: "Каковы ваши аргументы?". Их аргументы очень просты: "Вы знаете, если мы подпишем, Россия станет еще более агрессивной. У вас, вы видите, они уже оккупировали Крым, у вас есть проблемы сейчас на Донбассе. Давайте, мы немножко отложим все эти вещи". Даже тогда, они боялись агрессивных планов России. И это Россия активно использует, использовала и будет использовать", - рассказал Елисеев.
Он отметил, что тогда, благодаря давлению дипломатов и стран-друзей Украины - Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и других - удалось убедить, и компромиссным решением стало разделение Соглашения на две части.
"Этот человек был не один, их было несколько. И как раз это были такие евроскептические страны, от имени которых этот человек собственно пытался нам довести позицию", - сказал Елисеев.
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