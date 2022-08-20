"Бой за Украину": Ко Дню Независимости на горе Пип Иван поставят уникальное представление
Ивано-Франковский Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко готовит уникальное представление на горе Пип Иван в Карпатах в рамках благотворительного художественного проекта
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Спектакль на одной из самых высоких гор украинских Карпат будет ставить народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко режиссер Ростислав Держипольский.
В программе лучшие образцы мировой духовной классики, аутентичные гуцульские произведения, перформативно-театральная мистерия по произведениям Тараса Шевченко, Василия Стефаника, Марии Матиос, украинские патриотические песни.
Реализация пройдет в партнерстве с Прикарпатским национальным университетом Им.В.Стефаника при поддержке Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Трансляция представления состоится 24 августа.
Гора Пип Иван (Черногорский) – одна из самых высоких в украинских Карпатах. Ее высота 2028 м над уровнем моря. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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