Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Спектакль на одной из самых высоких гор украинских Карпат будет ставить народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко режиссер Ростислав Держипольский.

В программе лучшие образцы мировой духовной классики, аутентичные гуцульские произведения, перформативно-театральная мистерия по произведениям Тараса Шевченко, Василия Стефаника, Марии Матиос, украинские патриотические песни.

Реализация пройдет в партнерстве с Прикарпатским национальным университетом Им.В.Стефаника при поддержке Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Трансляция представления состоится 24 августа.

Гора Пип Иван (Черногорский) – одна из самых высоких в украинских Карпатах. Ее высота 2028 м над уровнем моря. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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