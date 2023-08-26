Бой за Киев, за кулисами войны и невидимая армия – 5 книг об истории, какой ей предстоит быть

Люк Гардинг. Вторжение. За кулисами кровавой войны России и борьбы Украины за выживание

Автор этой книги - первый иностранный журналист после времен Холодной войны, принудительно высланный из Российской Федерации, который с первых дней полномасштабной войны находился в Киеве, общался с украинцами, ездил в горячие точки, фиксировал показания и описывал события, чтобы показать мировые зверства российских окупантов в Украине. Да, его пошаговая реконструкция событий в Буче и последнего противостояния в Азовстали до боли поражают своей проницательностью. В целом же это первый очерк исторических событий, который воспринимается гораздо больше, чем просто репортаж вживую с украинского фронта, поскольку воплощает искусный баланс между свидетельствами очевидцев и широким освещением событий. "Для міжнародних відносин наслідки вторгнення виявилися революційними, - напоминает автор. - За кілька днів відбулося щось неймовірне. Швеція та Фінляндія відмовилися від нейтрального статусу, а Німеччина - від пацифізму. Сполучене Королівство зламало стіну, що виросла між ним та країнами-сусідами після його виходу з ЄС, а Польща й Угорщина подолали власну антипатію до біженців. Виявивши солідарність з Україною, Сполучені Штати та їхні союзники віднайшли свою роль у світі, визначили нову моральну мету й поновили здатність суспільства до опору".

Сергей Руденко. Бой за Киев

Аннотация к этому незаурядному и актуальному сборнику скромно предупреждает, что это журналистское исследование о событиях российско-украинской войны, а именно – об обороне Киева. На самом деле это грандиозная панорама и подробный экскурс в героические времена нашей современной истории – от Революции Достоинства до начала полномасштабного вторжения и защиты Киева от московского нашествия. "Сотные лет российские цари, советские генсеки и российские президенты уничтожали украинцев - войнами, голодоморами, тюрьмами, расстрелами, запретом украинского языка, - напоминает автор. - За право жить в свободной стране украинцы заплатили очень высокую цену - жизнью друзей, родных и близких. И никто в Украине не собирается сдаваться Путину. Этого он и не может понять. Да, война - это страшно. Но еще страшнее быть частью страны, лидер которой постоянно повторяет, что тебя (украинца) не существует". Таким образом, самое главное в этом сборнике - то, что это не просто эссе или эскизы в общей картине российско-украинской войны, а полновесный яркий рассказ опытного автора-журналиста о его событиях, но, что еще важно – о причинах и последствиях всего, что произошло после 24 февраля 2022 года. Автор не упускает из виду (и из виду читателя) ни малейшей детали из того водоворота событий, в котором оказались герои его книги. В первую очередь, это легендарные братья Кличко, которым пришлось делить политический ринг с такими знаковыми фигурами современной истории, как Ющенко и Порошенко. Немало и про другую сторону дела – психологию российского диктатора и его ставленника в Украине, то есть о Путине и Януковиче. Впрочем, кроме этого, главным действующим лицом каждого из эссе все же люди, попавшие в водоворот войны. Впечатляют разделы, в которых речь идет о гражданских героях, которые вынуждены были стать защитниками своего дома, своей Родины. "Тероборона режиссера", "Морг, Pink Freud и "Бабель" Евгения Спирина", "Pink Floyd, Андрей Хливнюк и Красная калина". В общем, книга, как можем убедиться, освещает характеры защитников Киева – несмотря на, безусловно, характер самих боев за украинскую столицу и профессиональный анализ событий, которые складываются в полифонию нашей будущей победы.



Пол Шарр. Невидимая армия. Автономное оружие и будущее войны

Эта фундаментальная книга особенно актуальна на фоне продолжающейся в Украине кровопролитной войны. Применение новых видов вооружений, роботизированной техники, полуавтономного оружия изменяет ход боевых действий и человечество являются свидетелями ужасных последствий этих действий. Автор книги, эксперт по ведению современной войны, глубоко осведомлен в области разного типа вооружений, которые используют на поле боя, и испытывают. Он очень детально анализирует их эффективность, дает профессиональный сравнительный анализ, собрав огромный массив информации о том, как развивается современное оружие и каким оно будет в будущем, что фактически уже наступает. Чтобы понять ее эффективность, он анализирует приобретенный опыт, запреты использования различных видов вооружений, обращает внимание на законы и проекты, регулирующие разработки современного оружия. "Технологии привели нас к критическому пределу отношений человечества и войны, - напоминает автор. - Возможно, в будущих войнах машины будут самостоятельно решать, кому жить, а кому нет. Военные разных стран мира соревнуются, кто быстрее развернет механизированные войска на море, суше и в воздухе — более 90 стран имеют дроны, патрулирующие воздушное пространство, которые становятся все более автономными, и значительная их часть вооружена. власть мы должны предоставить машинам по поводу окончательного решения — жизнь или смерть?" Таким образом, автор ведет читателя в лаборатории и оборонные компании в разных странах и вместе с ведущими экспертами прогнозирует риски, которые имеет современное автономное оружие, напоминая, что однажды мы можем увидеть, как наши худшие ужасы становятся реальностью.



Тим Гиггинз. Ставка века. Как Илон Маск и Tesla изменили правила игры

Автор этой книги напоминает, как в самом начале Tesla была мечтой кучки эксцентриков и новаторов. Затем – стартапом, бросившим вызов автогигантам на их же поле. Впоследствии – нишевым элитным брендом, фантазией защитников окружающей среды и прихотью богачей. И наконец – культовой компанией с большим количеством поклонников во всем мире. Так как автомобилю удалось превзойти своих бензиноядных родственников, став более стильным, технически более совершенным, эффективным и экономным? Что это стоило команде, если мерить деньгами, усилиями, разрушенными отношениями? Автор подробно рассказывает, как развивалась идея и кто к ней причастен, как воевали соучредители Маск и Эбергард, какие вызовы преодолевала компания. Виг не ведет сухого хронологического повествования, а вплетает личностные истории, разработочные детали и разносторонние портреты участников. В частности, самого Маска - с его новаторством и тщеславием, взрывчатостью и гениальностью, супергеройством и злодейством. "Маск думал не только об изменении машин, которые продает автомобильная отрасль, а о том, как машины продавать. Он считал, что в сфере торговли авто пришло время перемен, и хотел, чтобы Tesla могла контролировать процесс. Исследование Эбергарда обосновывало это стремление. Несколько месяцев назад он виделся с Биллом Смайтом, который имел большой опыт в автомобильной отрасли как владелец успешного дилерского центра Mercedes, когда Tesla начала изучать тонкости дилерской модели, они услышали имя Смайта как человека, к которому следует обратиться за советом. из Кремниевой долины, чтобы больше узнать о розничной продаже в автомобильной отрасли.



Евгения Кузнецова, София Сулий. Краткая история украинского борща

Вспоминается, как такую книгу долго собиралась написать киевская поэтесса Светлана Короненко, на которую смолоду, кстати, очень похожа одна из авторов, а именно – художница этого комикса об истории культового национального блюда. Неужели реинкарнация идеи? Как бы там ни было, но в наше время быстрых технологий именно такой должна быть история – даже такого сложного явления, как украинский борщ. Впрочем, для героя книги все было не так-то просто. Как бы там ни было, но потребность сварить настоящий борщ у него таки появилась, и он достойно принял этот вызов судьбе. Эту книгу можно было бы назвать "Одиссея борща", если бы Одиссей в своих путешествиях никогда не уезжал за пределы Киевской области, а ответы на фундаментальные вопросы жизни и смерти искал в капустных базарных рядах. Откроется ли Андрею тайна настоящего борща? Стоит посмотреть, потому что он старался. "Мне очень понравилась эта история, очень понравилась концовка, она такая ироничная, рассказала "Общественному" художница этого комикса о борще. - Я ходила после этого, как я прочла это сценарий, я так еще ходила под таким настроением еще несколько дней. Ты начинаешь собирать материал, ты какие смотришь фильмы, в частности господина Клопотенко, его фильм о борще, смотришь ютуб-каналы, как там кто готовит".