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OPINION

Бой за Херсон: повторение битвы за Змеиный в большом масштабе

4 ноября, 2022 пятница
15:26
Мнение Бутусов

Российская армия укрепляет оборону херсонского плацдарма и сосредоточила здесь почти все российские воздушно-десантные войска. Одновременно россияне эвакуируют все оккупационные учреждения, уничтожили связь, готовятся к бегству из Херсона и уходу за Днепр. Да, это разнонаправленные действия, имеющие свою логику. Что происходит в Херсоне и каковы перспективы освобождения

1. Российские силы и значение Херсона. Херсонский плацдарм обороняют самые боеспособные силы российской армии. Командует группировкой командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский, ему подчиняется в полном составе 22-й армейский корпус (генерал-майор Марзоев). В составе российской группировки зафиксированы батальонные тактические группы из состава:

7-й и 76-й десантно-штурмовых дивизий, 98-й воздушно-десантной дивизии, 11-й, 31-й, 83-й десантно-штурмовых бригад, 45-й бригады спецназ ВДВ, 90-й танковой дивизии, 19-й мотострелковой дивизии обороны, 810-й бригады морской пехоты, 37-й мотострелковой бригады, 10-й бригады спецназ, оперативные части росгвардии. Здесь сосредоточены почти все российские ВДВ: три из четырех дивизий и все четыре бригады. Сюда постоянно перекидывают пополнение личного состава и боевой техники.

2. Стратегия. Серия поражений россиян в Украине в настоящее время изменила планы ВС РФ. Вместо захвата всей Украины россияне сейчас вынуждены сосредоточиться на удержании и захвате Донбасса, на обороне наземного коридора в Крым через Запорожскую область. Но командование Вооруженных Сил Украины начало свое наступление, и выгодный плацдарм в Херсоне превратился в наковальню. Системные удары по мостам через Днепр сузили возможности поставки боеприпасов и обеспечения и ограничили маневр войск, что повысило эффективность разведки и поражения высокоточным оружием ВСУ. Подавить украинскую артиллерию и ракетные комплексы ВС РФ не могут. Оборона возможна, но в таких условиях россияне несут неприемлемые для себя потери. Теперь командующий ВС РФ в Украине Суровикин вынужден под давлением украинской армии планировать сдачу Херсона, потому что видит несостоятельность своих элитных войск захватить инициативу в битве за Херсон. Чтобы уберечься от разгрома, россияне планируют развернуть сокращенную линию обороны по Днепру. Потому что Херсон стал ловушкой, в сотни раз больше Змеиного, которая поглощает резервы и которая не позволяет российской армии решить хотя бы задачу минимум в Запорожье и на Донбассе.

3. Тактика. Российские войска выстроили оборону – не плотную, однако глубоко эшелонированную, которая развернута вдоль посадок, опирается на маневр огнем артиллерии и авиации, применения тактических резервов с бронетехникой. Цель россиян – не допустить быстрых прорывов и закрепления малых украинских боевых групп. Посадки в Херсонской области редкие, хорошо просматриваются, промежутки между ними большие, 1,5-2 км. Первая линия обороны – передовая посадка, занимается небольшими силами пехоты без бронетехники, выполняющими функции разведки и наблюдения, этот рубеж проходит как перед посадкой, так и за посадкой. Основные силы сосредотачиваются на второй и третьей линиях посадок, там концентрируются средства разведки, беспилотники, тактические резервы, танки и бронетехника, значительное количество противотанковых ракетных комплексов, для которых это оптимальные условия применения. Также на плацдарме сосредоточены значительные силы российской артиллерии и средства противовоздушной обороны для поддержки войск, применяется авиация. Россияне не держат передний край. Поэтому атака маленькими группами на узком фронте, задача совершить рейд, без координации и взаимодействия с артиллерией, в расчете продвинуться в щели боевых порядков, может привести к остановке атаки во второй, максимум третьей посадке, подтягиванию тактических резервов, танков к месту прорыва, обстрелу арты . Атаки малыми группами на отдельных участках и инфильтрация пехотой по данному направлению неэффективны. Наступательные действия эффективны, когда враг несет значительные потери, уничтожаются командные пункты, артиллерия поддержки, бронетехника, то есть атаке предшествует размягчение обороны на значительной площади. В противном случае атака требует совершенно других количеств и качеств ударных группировок.

4. Будут ли россияне бежать сами? Российское командование делает все возможное, чтобы удержать Херсон как можно больше времени. Однако если мощное давление ВСУ будет сохраняться или даже усилится за счет более эффективного планирования наступательных операций, точного поражения скелета и нервных узлов российских ВДВ и 22-го корпуса, то российское командование начнет отступление. ВС РФ открыто окружаются до повторения "жеста доброй воли" на Змеином. Ситуация очень похожа по тактическому рисунку с битвой за остров. Россия далеко не исчерпала ресурсы для обороны, но оборона в таких условиях наносит значительные потери, при том что значение как наступательный плацдарм Херсон в таких условиях потерял, и уход за Днепр позволит построить здесь линию обороны, выводя в резерв войска ВДВ.

5. Значение Херсона. Сдача Херсона будет означать неспособность Путина перехватить инициативу в войне даже после полномасштабной мобилизации. Это будет огромное стратегическое поражение России и способность Украины разгромить любую мощную российскую группировку. Но битва еще не завершена, враг изо всех сил пытается отсрочить, а при малейших шансах – избежать поражения. Точку в битве и в освобождении Херсона поставит украинская армия.

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