Бой Усик – Джошуа будет судить украинец
Одним из судей боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет украинец Виктор Фесечко
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .
По его информации, Фесечко будет одним из трех судей, которые будут вести счет. Вместе с украинцем бой будут судить британец Стив Грей и американец Гленн Фельдман. Рефери в ринге будет работать пуэрториканец Луис Пабон.
Усик и Джошуа встречаются в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.
В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO . Также поединок будут транслировать каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.
Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .
- 14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
- На процедуре взвешивания Александр Усик оказался легче Энтони Джошуа на 10,4 кг.
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