Бой Уайлдер - Фьюри отменили из-за коронавируса
Бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера перенесли из-за коронавируса
Об этом сообщает ESPN .
По информации источника, Фьюри получил положительный тест на коронавирус. Журналист Дан Рафаэл сообщил, что британец успел получить первую дозу вакцины и ожидал другой. Новая ориентировочная дата боя - 9 октября.
24 июля в Лас-Вегасе Фьюри должен был защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.
Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018-го была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
- Напомним, 16 июня Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели перед третьим боем дуэль взглядов , которая длилась более 5 минут.
- 8 июля стало известно, что бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера могут перенести из-за коронавируса.
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