Бой Уайлдер - Фьюри отменили из-за коронавируса

Об этом сообщает ESPN .



По информации источника, Фьюри получил положительный тест на коронавирус. Журналист Дан Рафаэл сообщил, что британец успел получить первую дозу вакцины и ожидал другой. Новая ориентировочная дата боя - 9 октября.

24 июля в Лас-Вегасе Фьюри должен был защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.



Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018-го была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул. Напомним, 16 июня Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели перед третьим боем дуэль взглядов , которая длилась более 5 минут.

8 июля стало известно, что бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера могут перенести из-за коронавируса. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb