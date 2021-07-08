Бой Уайлдер - Фьюри оказался под угрозой срыва из-за коронавируса
Бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера могут перенести из-за коронавируса
Об этом сообщает ESPN .
По информации источника, в четверг, 8 июля, в лагере Тайсона Фьюри произошла вспышка коронавируса. Официальное решение о переносе боя еще не принято, но такая вероятность очень высока.
Фьюри 24 июля в Лас-Вегасе будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.
Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018-го была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
- Напомним, 16 июня Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели перед третьим боем дуэль взглядов , которая длилась более 5 минут.
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