Бой Уайлдер - Фьюри оказался под угрозой срыва из-за коронавируса

Об этом сообщает ESPN .



По информации источника, в четверг, 8 июля, в лагере Тайсона Фьюри произошла вспышка коронавируса. Официальное решение о переносе боя еще не принято, но такая вероятность очень высока.



Фьюри 24 июля в Лас-Вегасе будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.



Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018-го была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.

Напомним, 16 июня Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели перед третьим боем дуэль взглядов , которая длилась более 5 минут. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb