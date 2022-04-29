Бой с Усиком никогда не произойдет. Я на пенсии, - Фьюри сделал категорическое заявление о поединке с украинцем
Британский боксер Тайсон Фьюри заверил, что он никогда не будет драться с украинцем Александром Усиком в ринге
Об этом сообщает talkSPORT .
"Я уже был абсолютным чемпионом. Я выиграл все возможные пояса. Мне больше нечего делать, я уж точно на пенсии. Бой с Усиком никогда не состоится, потому что я на пенсии, но, скажем, я бы прибил его на ринге. Он из среднего веса", – заявил Фьюри.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.
Британец 24 апреля после победы над соотечественником Диллианом Уайтом заявил, что покидает большой бокс и в дальнейшем будет выходить на ринг только в выставочных поединках.
- В ночь на 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта .
- После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
- 25 апреля стало известно, что Тайсон Фьюри получил за бой с Диллианом Уайтом самый большой гонорар в карьере - $33,6 млн.
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