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Бой с Усиком никогда не произойдет. Я на пенсии, - Фьюри сделал категорическое заявление о поединке с украинцем

29 апреля, 2022 пятница
02:44
Спорт

Британский боксер Тайсон Фьюри заверил, что он никогда не будет драться с украинцем Александром Усиком в ринге

Об этом сообщает talkSPORT .

"Я уже был абсолютным чемпионом. Я выиграл все возможные пояса. Мне больше нечего делать, я уж точно на пенсии. Бой с Усиком никогда не состоится, потому что я на пенсии, но, скажем, я бы прибил его на ринге. Он из среднего веса", – заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

Британец 24 апреля после победы над соотечественником Диллианом Уайтом заявил, что покидает большой бокс и в дальнейшем будет выходить на ринг только в выставочных поединках.

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Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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