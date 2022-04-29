Бой с Усиком никогда не произойдет. Я на пенсии, - Фьюри сделал категорическое заявление о поединке с украинцем

Об этом сообщает talkSPORT .



"Я уже был абсолютным чемпионом. Я выиграл все возможные пояса. Мне больше нечего делать, я уж точно на пенсии. Бой с Усиком никогда не состоится, потому что я на пенсии, но, скажем, я бы прибил его на ринге. Он из среднего веса", – заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

Британец 24 апреля после победы над соотечественником Диллианом Уайтом заявил, что покидает большой бокс и в дальнейшем будет выходить на ринг только в выставочных поединках.

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