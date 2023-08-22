Бой на выживание: как табачная компания инвестирует в Украину во время войны

Еще 30 миллионов – руководство выделило на строительство новой фабрики во Львовской области.

“Для нас очень важно, чтобы продукция для рынка производилась в Украине. Новая фабрика должна не только обеспечить продукцией внутренний рынок, создать более 250 рабочих мест, а это мы считаем очень мощным сигналом для других иностранных инвесторов, что пора инвестировать в Украину сейчас и не ждать конца войны”, - рассказывает генеральный директор Филипп Моррис Украина Максим Барабаш.

Запустить фабрику Phillip Morris планирует в начале 2024 года. В скором времени на производстве уже появится необходимое оборудование. Харьковская фабрика компании приостановила работу с 24 февраля 2022 из-за боевых действий в области.

“С вынужденной остановкой фабрики в Харькове мы сначала быстро перестроимся на импорт. Но с августа мы начали производить нашу продукцию на мощностях другого международного производителя. Главными приоритетами для нас были и остаются три вещи: во-первых, сохранить организацию. Поэтому безопасность людей есть и остается нашим приоритетом. Во-вторых, сохранить и наладить цепи поставок продукции на рынок. И в-третьих, это защитить нашу судьбу на рынке”, - добавляет Максим Барабаш.

Сложная ситуация в Украине не остановила компанию. С начала полномасштабного вторжения Philip Morris стала помогать украинцам.

“В прошлом году штаб-квартира выделила 10 миллионов долларов на гуманитарные проекты. Среди них места для временного проживания переселенцев в Киевской области, а также мощные генераторы для Харьковской области”, - отмечает Максим Барабаш.

Также часть денег была отдана на приобретение 22 машин скорой помощи и рентгеновского аппарата для больницы в Ивано-Франковске. Основные усилия компания сконцентрировала на обеспечении больниц необходимым оборудованием: закупает специальное оборудование для заживления ран, аппараты ультразвуковой диагностики и другие медицинские средства. Компания оказала помощь в приобретении и комплектации первого передвижного кабинета экспертного класса "Женкомобиль". С его помощью проводятся гинекологические обследования женщин с оккупированных территорий и местностей, удаленных от медицинской инфраструктуры.