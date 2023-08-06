Бой между Цукербергом и Маском будут транслировать в Twitter
Основатель Space X и Tesla, а также владелец социальной платформы Х (известной как Twitter) Илон Маск заявил, что предложенный им бой в клетке с генеральным директором Meta Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X
Об этом сообщил Илон Маск.
"Бой Цук против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", - написал Маск в посте на X, не сообщая никаких подробностей.
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Что известно о войне между Цукербергом и Маском
Напомним, 22 июня Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что "готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя. Накануне боя мужчины также обсудили, кто каким спортом занимается.
После этого модель и диетолог Мэй Маск, мать миллиардера и владельца Twitter Илона Маска отреагировала на решение сына подраться в клетке с основателем Meta Марком Цукербергом.
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