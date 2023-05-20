Бой Ломаченко – Хейни покажут в Украине в свободном доступе
В ночь на 21 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хейни
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок между Хейни и Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе. Вживую его в свободном доступе для Украины покажет промоутерская компания Top Rank на своем канале в YouTube. Ориентировочное начало поединка – 7:00 по киевскому времени.
Медиасервис Megogo, который является Top Rank в Украине, ранее отказался от трансляции из-за позиции Василия Ломаченко, публично поддерживающего УПЦ МП.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
Девин Хейни (США) - Василий Ломаченко (Украина)
Лас-Вегас (США)
20 мая
Прямая трансляция на канале Top Rank на YouTube. Ориентировочное начало – 21 мая, 7:00 по киевскому времени
- 26 апреля стало известно, что украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Василия Ломаченко против Девина Хейни.
- 17 мая Ломаченко устроил спор с Хейни из-за обвинений в применении грязных приемов. 19 мая Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко из Украины во время дуэли взглядов перед боем.
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