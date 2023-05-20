Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок между Хейни и Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе. Вживую его в свободном доступе для Украины покажет промоутерская компания Top Rank на своем канале в YouTube. Ориентировочное начало поединка – 7:00 по киевскому времени.

Медиасервис Megogo, который является Top Rank в Украине, ранее отказался от трансляции из-за позиции Василия Ломаченко, публично поддерживающего УПЦ МП.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

Девин Хейни (США) - Василий Ломаченко (Украина)

Лас-Вегас (США)

20 мая

Прямая трансляция на канале Top Rank на YouTube. Ориентировочное начало – 21 мая, 7:00 по киевскому времени