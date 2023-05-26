Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Дальше оккупанты при поддержке танков и броневиков пошли в атаку", - рассказали в ГПСУ.



"Бой длился около десяти часов. За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер", - добавили там.