"Бой длился около 10 часов": украинские пограничники отбили атаку оккупантов на Авдеевском направлении
Российская оккупационная армия совершила химическую атаку на украинских пограничников на Авдеевском направлении, но штурм после продолжительного боя удалось отразить
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Дальше оккупанты при поддержке танков и броневиков пошли в атаку", - рассказали в ГПСУ.
"Бой длился около десяти часов. За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер", - добавили там.
- Ранее оккупанты ударили по укрытию в бывшей больнице в Авдеевке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное