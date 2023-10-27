Boston Dynamics с помощью ChatGPT научила своего робопса разговаривать

Соответствующее видео компания разместила в YouTube.

На видео робопес в шляпке открывает рот и приглашает человека на экскурсию.

"Начнем наше путешествие? Зарядные станции, где работы Spot отдыхают и подзаряжаются, - наша первая точка. Пойдем, господа", - говорит робот-собака.

Как видно на видео, Spot способен отвечать на разные вопросы, например, о том, нравится ли ему его работа.

Чтобы научить свой труд разговорам Boston Dynamics использовала ChatGPT API от OpenAI наряду с некоторыми другими большими языковыми моделями с открытым кодом. Далее в Spot добавили динамик и сделали рот подвижным.

Мэтт Клингенсмит, главный инженер программного обеспечения в Boston Dynamics, говорит, что команда предоставила Spot "очень короткий сценарий" для каждого помещения на предприятии, которое он сочетает с изображениями, полученными с камер на корпусе. По словам компании, Spot использует модели Visual Question Answering, чтобы фактически создавать описания изображений и отвечать на вопросы о них.