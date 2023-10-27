Boston Dynamics с помощью ChatGPT научила своего робопса разговаривать
Известный робот-собака от Boston Dynamics теперь не только будет бегать и прыгать, но и разговаривать. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта
Соответствующее видео компания разместила в YouTube.
На видео робопес в шляпке открывает рот и приглашает человека на экскурсию.
"Начнем наше путешествие? Зарядные станции, где работы Spot отдыхают и подзаряжаются, - наша первая точка. Пойдем, господа", - говорит робот-собака.
Как видно на видео, Spot способен отвечать на разные вопросы, например, о том, нравится ли ему его работа.
Чтобы научить свой труд разговорам Boston Dynamics использовала ChatGPT API от OpenAI наряду с некоторыми другими большими языковыми моделями с открытым кодом. Далее в Spot добавили динамик и сделали рот подвижным.
Мэтт Клингенсмит, главный инженер программного обеспечения в Boston Dynamics, говорит, что команда предоставила Spot "очень короткий сценарий" для каждого помещения на предприятии, которое он сочетает с изображениями, полученными с камер на корпусе. По словам компании, Spot использует модели Visual Question Answering, чтобы фактически создавать описания изображений и отвечать на вопросы о них.
- В июне 2022 года работа-собаку от Boston Dynamics обещали предоставить Украине для разминирования территорий .
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