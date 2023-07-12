Боссы ПСЖ нашли способ не потерять Мбаппе бесплатно
Руководство французского ПСЖ считает, что может удержать Килиана Мбаппе благодаря увеличению зарплаты
Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, боссы ПСЖ нашли способ удержать в команде Килиана Мбаппе. Французу предлагают продлить контракт до 2025 года. Парижане готовы существенно увеличить зарплату форварда, чтобы тот не ушел в 2024 году из клуба бесплатно.
ПСЖ считает, что от продления контракта выиграют обе стороны: игрок получит большие средства, а клуб сможет продать Мбаппе и не будет терять француза бесплатно.
Вскоре должна пройти встреча между Мбаппе и ПСЖ.
Карьера Килиан Мбаппе
Новый контакт с ПСЖ Килиан Мбаппе подписал в мае 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона. Уже через год француз сможет бесплатно уйти из ПСЖ, если не подпишет новый контракт.
За свою карьеру 24-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.
Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн. евро. Француз и норвежец Эрлинг Холланд считаются самыми дорогими футболистами мира.
- Сообщалось, что мадридский "Реал" попытается снова подписать Килиана Мбаппе этим летом.
- 5 июля новым главным тренером французского ПСЖ стал испанец Луис Энрике, тренировавший "Барселону".
- После этого президент ПСЖ поставил Мбаппе жесткий ультиматум.
- 9 июля стало известно, что Килиан Мбаппе не видит возможности для развития в парижской команде.
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