Боссы ПСЖ нашли способ не потерять Мбаппе бесплатно

Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, боссы ПСЖ нашли способ удержать в команде Килиана Мбаппе. Французу предлагают продлить контракт до 2025 года. Парижане готовы существенно увеличить зарплату форварда, чтобы тот не ушел в 2024 году из клуба бесплатно.

ПСЖ считает, что от продления контракта выиграют обе стороны: игрок получит большие средства, а клуб сможет продать Мбаппе и не будет терять француза бесплатно.

Вскоре должна пройти встреча между Мбаппе и ПСЖ.

Карьера Килиан Мбаппе

Новый контакт с ПСЖ Килиан Мбаппе подписал в мае 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона. Уже через год француз сможет бесплатно уйти из ПСЖ, если не подпишет новый контракт.

За свою карьеру 24-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн. евро. Француз и норвежец Эрлинг Холланд считаются самыми дорогими футболистами мира.