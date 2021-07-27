Боснийские сербы в ответ на криминализацию непризнания геноцида в Сребренице заявили о бойкоте всех госорганов страны
Ведущие партии Республики Сербской заявили о прекращении участия своих представителей в работе общегосударственных органов Боснии и Герцеговины - Президиума (Президентстве), парламенте и правительстве
Об этом рассказывает " Радио Свобода ".
Соответствующее решение было принято на заседании лидеров сербских политических сил вечером 26 июля.
Демарш боснийских сербов стал ответом на введение Высоким представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине Валентином Инцко уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице и за глорификацию военных преступников.
Соответствующий закон, который является неотъемлемой частью решения Высокого представителя, должен вступить в силу в субботу, 31 июля, и будет действовать, пока его не примет парламент Боснии и Герцеговины в той же форме, без поправок и дополнительных условий.
Как отметили политические лидеры Республики Сербской в совместном заявлении и на пресс-конференции по итогам встречи, сербские представители не будут участвовать в принятии решений на уровне БиГ, пока законодательная инициатива Высокого представителя, "неприемлема и недействительна», не будет аннулирована.
Милорад Додик, сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины, заявил, что Инцко «не имеет легитимности» и что Республика Сербская больше не будет воспринимать его решений. Он добавил, что парламент боснийских сербов в ближайшее время на чрезвычайной сессии примет два закона, касающихся решений верховного представителя.
В пятницу, 30 июля, состоится специальное заседание парламента Республики Сербской. Депутаты собираются принять два законодательных акта, которым будет введена уголовная ответственность за провозглашение Республики Сербской "геноцидным образованием" или сербского народа "геноцидным".
Справка. Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения. Он, кроме всего прочего, имеет право в случаях, если стороны в БиГ не придут к соглашению, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти БиГ.
Валентин Инцко работал в должности Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 12 лет. Весной этого года он подал в отставку.
В мае послы государств-членов Управляющего комитета Рады по имплементации мира в Боснии и Герцеговине официально назначили следующим Верховным представителем в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта (Германия).
Шмидт заменит Инцко в должности 1 августа с.г.
- Отметим, за отрицание геноцида бошняков 13-22 июля 1995 в Боснии и Герцеговине грозит от шести месяцев до пяти лет за решеткой. Запрещается превозносить причастных к военным преступлениям, также предоставлять им награды, признание и любые общественные привилегии.
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