Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

"Что касается хорватов и босняков в Боснии – там почти нет пророссийских настроений. Республика Сербская – это полностью пророссийский анклав, больше чем сама Сербия", – отметил он.

По словам Левченко, именно через нее Москва пытается вносить дестабилизацию в Боснии и Герцеговине – межэтнические, межрелигиозные напряжения, столкновения в формировании правительства и действий в отношении Высокого представителя международного сообщества в стране.

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"Босния всегда в резерве РФ, как и Косово. Эту карту и пытается играть, чтобы еще разразился еще один вооруженный конфликт. Чтобы показать Европе, что война идет не только в Украине. Рососредотачивается внимание США, ЕС и НАТО, тогда маневрировать России гораздо легче из-за влияния в Косово и Республике Сербской в Боснии", - подытожил посол.