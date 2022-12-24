Босния, как и Косово, в резерве россиян, чтобы зажечь еще один вооруженный конфликт - экс-посол Украины в БиГ Левченко
Через Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине Россия пытается вносить дестабилизацию – это нужно, чтобы начать еще одну войну в Европе и отвлечь от Украины
Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
"Что касается хорватов и босняков в Боснии – там почти нет пророссийских настроений. Республика Сербская – это полностью пророссийский анклав, больше чем сама Сербия", – отметил он.
По словам Левченко, именно через нее Москва пытается вносить дестабилизацию в Боснии и Герцеговине – межэтнические, межрелигиозные напряжения, столкновения в формировании правительства и действий в отношении Высокого представителя международного сообщества в стране.
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"Босния всегда в резерве РФ, как и Косово. Эту карту и пытается играть, чтобы еще разразился еще один вооруженный конфликт. Чтобы показать Европе, что война идет не только в Украине. Рососредотачивается внимание США, ЕС и НАТО, тогда маневрировать России гораздо легче из-за влияния в Косово и Республике Сербской в Боснии", - подытожил посол.
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