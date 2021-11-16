Босния и Герцеговина – Украина: где и когда смотреть решающий матч отбора на ЧМ-2022
Сегодня, 16 ноября, сборная Украины сыграет в Боснии и Герцеговине решающий матч отбора на ЧМ-2022.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Букмекеры считают Украину фаворитом в матче против Боснии и Герцеговины. Коэффициент – 1,86. На выигрыш хозяев – 4,54. Ничья оценивается в 3,80.
По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.
Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.
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Сегодня в решающем туре Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.
От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.
Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.ЧМ-2022
Квалификация. 10-й тур
16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Зеница, стадион "Билино Поле"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
- Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.
- Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.
- 15 ноября главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев заявил, что готов дать в матче против Украины шанс футболистам, обычно не играющим в основном составе.
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