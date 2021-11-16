Босния и Герцеговина – Украина: где и когда смотреть решающий матч отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Букмекеры считают Украину фаворитом в матче против Боснии и Герцеговины. Коэффициент – 1,86. На выигрыш хозяев – 4,54. Ничья оценивается в 3,80.



По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

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Сегодня в решающем туре Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Квалификация. 10-й тур16 ноябряЗеница, стадион "Билино Поле"Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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