Босния и Герцеговина проведет футбольный матч с Россией
Сборная Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с Россией
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины .
Сегодня, 9 сентября, прошло заседание чрезвычайного комитета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины, где было принято решение согласиться с предложением РФС (Российского футбольного союза) и сыграть товарищескую встречу.
Спарринг пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге. УЕФА не отрицает проведения встречи.
Российские команды отстранены от футбольных соревнований на международной арене из-за войны.
"Я проголосовал за спорт, футболистов не должны винить в российской агрессии против Украины. И условия для нашей Ассоциации достаточно благоприятны", - сказал представитель Футбольной Ассоциации Боснии Фуад Чолпа в разговоре со SportSport.ba.
Босния и Герцеговина – первая европейская страна, которая согласилась сыграть с россиянами после 24 февраля.
- В июле сообщалось, что Россия решила создать футбольный чемпионат для клубов из Крыма, "ДНР", "ЛНР" , Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.
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