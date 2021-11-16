Босния и Герцеговина потеряла ключевого футболиста за несколько часов до матча с Украиной

Об этом сообщает ba.n1info.com.



Хавбек Миралем Пьяныч не попал в заявку Боснии Герцеговины на матч квалификации ЧМ-2022 против Украины. Ранее фанаты раскритиковали футболиста за слабое выступление против Финляндии (1:3).



Контракт Пьянича принадлежит испанской "Барселоне", но этот сезон футболист проводит на правах аренды в турецком "Бешикташе".



Полузащитник за свою карьеру провел 103 матча за сборную Боснии и забил в них 15 голов.

По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

Сегодня в решающем туре Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия будет принимать Францию. Украинцам нужно побеждать боснийцев и рассчитывать, что финны не победят французов, а если сыграют вничью, то не забьют больше голов, чем украинцы - при равном количестве очков решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых голов. Сейчас она у Украины 9:8, а в Финляндии 10:8.

Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45 .

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