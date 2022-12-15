Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС
Лидеры стран-членов ЕС согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз
Об этом сообщил спикер председателя Евросовета Баренд Лейтс.
"Евросовет согласовал предоставление статуса страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - заявил он.
- Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года.
- 23 июня 2022 года Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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