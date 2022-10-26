Босния и Герцеговина отказалась от товарищеского матча со сборной России по футболу
Сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с Россией, который должен был состояться 19 ноября
Об этом сообщает BiHfootball в twitter .
По информации издания, Футбольный союз Боснии и Герцеговины решил отказаться от игры с Россией и провести в 17 ноября в Дубае встречу со сборной Марокко.
Матч между россиянами и боснийцами должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
Россияне предложили соперникам за игру 200 тысяч евро и пообещали компенсировать расходы на проезд и проживание.
Босния и Герцеговина могла стать первой европейской сборной, согласившейся сыграть с россиянами после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сборную России и клубы отстранили от всех официальных международных соревнований.
- 9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с Россией.
- Сразу после этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что выступает против игры с Россией .
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