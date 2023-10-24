Босниец Марино Пушич возглавил донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт сторон рассчитан до окончания сезона 2025/26.

Напомним, что на прошлой неделе "Шахтер" довольно неожиданноуволил с должности главного тренера Патрика ван Леувена, принявшего команду только летом. После увольнения Патрика команду с приставкой и.о. возглавлял Дарио Срна.

Справочно . Марино Пушич родился в 1971 году в Мостаре (Босния и Герцеговина). Воспитанник местного клуба "Вележ".

На профессиональном уровне выступал в чемпионате Нидерландов, также за, сербскую "Црвену Звезду", немецкий "Кельн". Заканчивал карьеру в футзале.

Как тренер начинал в футзале, впоследствии работал наставником в Академии нидерландского "Витесса", ассистентом главного тренера в "Интере" (Азербайджан), был главным тренером "Твенте", ассистентом главного тренера в "АЗ Алкмар" и "Фейенорде".

В качестве главного тренера стал победитель Ээрсте Дивизи (вторая за значимость лига в Нидерландах) (2019), как ассистент главного тренера – чемпион Нидерландов (2023).

Пушич был многолетним помощником главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота. Они работали вместе еще в "Твенте". У него нет опыта работы главным тренером на высоком уровне, но во многом его работа помогла Слоту создать современный грозный "Фейеноорд".