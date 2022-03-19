Bosch планирует полностью свернуть производство в России

Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что Bosch приостановила поставки компонентов для грузовиков российским клиентам, поскольку идет расследование конечной цели их использования. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Bosch поставляла компоненты для российских машин пехоты, вторгшихся в страну.

Bosch заявила, что производство на ее российских заводах будет сокращено из-за нарушения цепочек снабжения и прекращения снабжения. Компания также планирует полностью приостановить производство на всех своих российских заводах.

Напомним, американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger приостановили операции в России.

Японская глобальная компания AGC Inc., являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, приостанавливает инвестиции в РФ из-за ее вторжения в Украину.