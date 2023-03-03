"Боруссия" победила "Лейпциг" и оторвалась от "Баварии" в Бундеслиге
В 23-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" победила "Лейпциг"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Боруссии" со счетом 2:1. За дортмундцев голами отличились Марк Ройс и Эмре Джан. За "Лейпциг" единственный мяч забил Эмиль Форсберг.
В турнирной таблице Бундеслиги "Боруссия" с 49 очками оторвалась от "Баварии" на 3 балла, однако у мюнхенцев 1 матч в запасе. "Лейпциг" - четвертый - 42 набранных пункта.
Чемпионат Германии
23-й тур
3 марта
"Боруссия Дортмунд" – "Лейпциг" 2:1
Голы: Ройс, 21 (пен.), Джан, 39 - Форсберг, 74
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