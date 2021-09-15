"Боруссия" победила "Бешикташ" в Лиге чемпионов, Холланд продолжает забивать
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила "Бешикташ"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Боруссия" быстро вышла вперед. Уже на 20-й минуте встречи Джуд Беллингем вывел дортмундцев вперед. Неудержимый Эрлинг Холланд удвоил преимущество немцев в конце первого тайма.
На последних минутах Франчиско Монтеро вернул в матч интригу. Во время добавленных 7 минут "Бешикташ" сократил отставание и пытался завоевать ничью, но матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии".
"Бешикташ" и "Боруссия" в этой Лиге чемпионов играют в одной группе с "Аяксом" и "Спортингом".
Лига чемпионов
1-й тур
15 сентября
"Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:2
Голы: Монтеро, 90 + 4 - Беллингем, 20 Холланд, 45 + 3
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