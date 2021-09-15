"Боруссия" победила "Бешикташ" в Лиге чемпионов, Холланд продолжает забивать

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Боруссия" быстро вышла вперед. Уже на 20-й минуте встречи Джуд Беллингем вывел дортмундцев вперед. Неудержимый Эрлинг Холланд удвоил преимущество немцев в конце первого тайма.



На последних минутах Франчиско Монтеро вернул в матч интригу. Во время добавленных 7 минут "Бешикташ" сократил отставание и пытался завоевать ничью, но матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии".



"Бешикташ" и "Боруссия" в этой Лиге чемпионов играют в одной группе с "Аяксом" и "Спортингом".



Лига чемпионов



1-й тур



15 сентября



"Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:2



Голы: Монтеро, 90 + 4 - Беллингем, 20 Холланд, 45 + 3

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